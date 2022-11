Maakt Ajax van Rangers FC de slechtste Champions League-club ooit?

In de laatste poulewedstrijden van de Champions League zullen de kaarten definitief worden geschud. De meeste beslissingen zijn al gevallen, maar voor sommige clubs is het nog onduidelijk of en waar zij hun Europese avontuur vervolgen. Deze site blikt vooruit op de ontknoping in poule A, B, C en D.

Groep A

Voor Ajax rest hoogstwaarschijnlijk een Europees vervolg in de Europa League. De Amsterdammers staan momenteel derde in de poule en lijken niet meer in problemen te komen. Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst het voor het zeggen heeft, vecht voor de allerlaatste kans om overwintering af te dwingen. Daarvoor moeten de Schotten op een uitzinnig Ibrox de 4-0 nederlaag van het heenduel wegpoetsen. Alleen dan plaatst Rangers zich op onderling resultaat voor de knock-outfase van de Europa League.

Lees ook PREMIUM Ruime buffer en kolkend Schots voetbalstadion lijken ideaal om Ajax verder te stutten





Wint Ajax vanavond in Glasgow dan kan Rangers de slechtste club ooit worden. Nu is dat Dinamo Zagreb, dat in het seizoen 2011-2012 de groepsfase puntloos afsloot met een doelsaldo van -19. Rangers is na nederlagen tegen Napoli (3-0 en 3-0), Ajax (4-0) en Liverpool (2-0 en 7-1) aan de vooravond van de zesde en laatste groepswedstrijd ook nog puntloos met een doelsaldo van -18 (1-19).

Wint Ajax vanavond op Ibrox met twee treffers verschil, dan ‘passeert’ de formatie van ‘Gio’ de Kroaten. Ook Viktoria Plzen doet nog mee ‘in de strijd’ om de weinig vleiende titel ‘slechtste CL-club ooit’. De Tsjechen hebben een doelsaldo van -17 (3-20) en stuiten vanavond in eigen huis op het ook al uitgeschakelde FC Barcelona.

Napoli heeft aan een punt genoeg om groepswinst in poule A veilig te stellen. Verliezen op Anfield mag zelfs ook, maar dan moet de schade beperkt blijven tot vier tegengoals. Voor Liverpool lijkt er zodoende alleen eerherstel op het spel te staan. De ploeg van Virgil van Dijk verslikte zich afgelopen weekend nog pijnlijk in Leeds United (1-2 nederlaag), dankzij een late gelijkmaker van Crysensio Summerville.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Groep B

Club Brugge kreeg vorige week een dreun van FC Porto, maar verzekerde zich desondanks voor de eerste keer in de clubgeschiedenis van overwintering in het grootste clubtoernooi ter wereld. Vanavond moet de ploeg van Noa Lang winnen van het Bayer Leverkusen van Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven om als groepswinnaar enkele topploegen te ontlopen in de achtste finale.

Met nog één speelronde in de groepsfase van de Champions League voor de boeg, zijn twaalf ploegen al zeker van een plaats in de achtste finales. De laatste vier tickets worden volgende week verdeeld. Bekijk hier het overzicht.

Ook FC Porto kan nog als nummer één eindigen in de poule, maar daarvoor moeten de Portugezen eerst zelf winnen van Atlético Madrid. Porto is eveneens al door naar de volgende ronde. Voor Atléti zijn de belangen groter. De Spanjaarden hebben in strijd om het Europa League-plekje slechts één punt minder dan Bayer Leverkusen.

Groep C

Volledig scherm Denzel Dumfries in duel met Alphonso Davies. © AP Een topduel zonder belangen in poule C. Bayern München kroonde zich vorige week al als groepswinnaar, terwijl Inter een verlengd verblijf in de Champions League al heeft veiliggesteld. Beide coaches lijken zodoende te kunnen variëren in hun basisopstelling. Mogelijk biedt dat kansen voor Ryan Gravenberch, die het in zijn eerste weken als speler van de Duitse topclub vooral moet doen met een reserverol. Matthijs de Ligt mist het duel met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij wegens een knieblessure.

Ook in Tsjechië staat er niets meer op het spel. FC Barcelona kreeg vorige week al de genadeklap in de Champions League en zal na de winter actief zijn in de Europa League. Voor Frenkie de Jong is het bezoek aan het nog puntloze Viktoria Plzen een kans om extra ritme én vertrouwen op te doen richting het WK, dat over een krappe drie weken van start gaat.

Groep D

Met afstand de spannendste poule van dit Champions League-seizoen. In groep D voert Tottenham Hotspur momenteel de ranglijst aan, maar het kan nog alle kanten op voor de Londenaren. Zelf winnen op bezoek bij Olympique Marseille biedt de enige zekerheid op een langer verblijf in de Champions League. Marseille staat vierde, maar heeft aan een zege genoeg om actief te blijven in het miljardenbal.

Sporting CP en Eintracht Frankfurt hebben beide zeven punten verzameld. Ook de winnaar van dit affiche overwintert hoe dan ook in de Champions League. Interessant is ook wie zich als nummer drie mag richten op een vervolg in de Europa League.

Programma Champions League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.