Lyon profiteert niet van puntenverlies Lille door scorende Milik

Het had weinig gescheeld of Olympique Lyon was de grote winnaar van het weekend in Frankrijk geworden. Omdat koploper Lille OSC in eigen huis twee punten verspeelde tegen Strasbourg, had Lyon de nummer een op slechts twee punten kunnen. Ook Lyon liet echter na om de volle buit te pakken en mocht uiteindelijk nog blij zijn met een remise.

Want Lyon maakte de wedstrijd op bezoek bij Olympique Marseille af met tien man, nadat Lucas Pacquetá twintig minuten voor tijd met rood van het veld was gestuurd. Op dat moment stond de eindstand al op het scorebord: Karl Toko Ekambi had de score voor rust geopend, waarna ex-Ajacied Arek Milik de stand vlak voor de onderbreking gelijk trok. Het was de tweede treffer in Franse dienst voor de Poolse spits. Ondanks de man-meersituatie kon Marseille geen genadeklap uitdelen.

Bij Lyon stond Memphis Depay in de punt van de aanval. De aanvoerder kreeg in de slotfase een gele kaart, nadat hij het aan de stok kreeg met Álvaro González. De Spaanse verdediger haalde eerder het nieuws na ruzies met Neymar. Met zijn ploeg moest Memphis accepteren dat Lille niet werd afgestraft voor het puntverlies. Niet Lyon, maar Paris Saint-Germain groeide uiteindelijk uit tot de grote winnaar van het weekend. Dankzij een 0-4 zege op bezoek bij Dijon nam PSG plek twee over van Lyon.