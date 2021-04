Lyon blijft dankzij goals Memphis meedoen in Franse titelrace

Memphis Depay opende vanavond na 22 minuten de score in het Parc Olympique Lyonnais. Lucas Paquetá schoot van dichtbij hard tegen de paal, maar in de rebound schoot Memphis wel raak. Twintig minuten later was het alsnog raak voor Paquetá, die zo in de eerste helft nog voor de 2-0 zorgde tegen de nummer elf van de Franse competitie. Op aangeven van de 23-jarige Braziliaan zorgde Memphis in de 83ste minuut nog voor de 3-0 eindstand. Memphis staat met 16 treffers derde op de topscorerslijst in Frankrijk, onder Kylian Mbappé (21 goals) en Wissam Ben Yedder (17 goals).



Lyon blijft vierde in de Ligue 1, maar de verschillen bovenin blijven klein. Memphis en zijn teamgenoten spelen de komende weken bovendien nog tegen koploper Lille (thuis, zondag 25 april) en nummer drie AS Monaco (uit, zondag 3 mei). Lyon werd vorig seizoen zevende en speelde daardoor dit seizoen geen Europees voetbal.