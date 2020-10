Luuk de Jong verliest met Sevilla van Eibar; Osasuna wint nipt en Atlético rekent af met Betis

Nederlaag Barça Frenkie de Jong krijgt ervan langs in Spaanse media, Koeman woest op Getafe-spe­ler

18 oktober Ronald Koeman en Frenkie de Jong verloren zaterdagavond met 1-0 van Getafe in het Colosseum Alfonso Pérez. Terwijl De Jong ervan langs kreeg in de Spaanse media was Koeman na afloop niet te spreken over Getafe-speler Allan Nyom, die zich respectloos zou hebben gedragen. De Nederlandse coach maakte dat na afloop duidelijk tegen José Bordalás, coach van Getafe.