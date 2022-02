Luuk de Jong doet het weer: invaller voorkomt in 96ste minuut nederlaag FC Barcelona in bewogen derby

SamenvattingLuuk de Jong heeft FC Barcelona een nederlaag in de derby bij RCD Espanyol bespaard. De pinchhitter kopte in de 96ste minuut de 2-2 binnen uit een voorzet van Adama Traoré, die samen met Ferran Torres in de voorhoede mocht beginnen van Xavi.

Door de late gelijkmaker neemt Barcelona ook de vierde plaats over van Atlético Madrid, dat een week eerder al met 4-2 verloor in Camp Nou. Beide clubs staan op 39 punten na 23 duels, maar Barça heeft een iets beter doelsaldo: +11 om +9. De teams van Xavi en Diego Simeone staan nog altijd elf punten achter op koploper Real Madrid, maar hebben nummer drie Real Betis (43 punten na 24 duels) nu wel in het vizier.

Luuk de Jong was begin januari al belangrijk als basiskracht met zijn doelpunten tegen Real Mallorca (0-1 winst) en Granada (late 1-1), maar na de komst van Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang in de winterse transfermarkt moet de 31-jarige spits zich nu weer laten zien als pinchhitter. Vanavond bewees hij op die manier direct weer zijn waarde voor Xavi.



De laatste keer dat Espanyol van Barcelona won was op 21 februari 2009, toen het met 1-2 won in Camp Nou door twee goals van Iván de la Peña. De laatste derbyzege in eigen stadion dateerde zelfs van 13 januari 2007, toen het 3-1 werd in het oude Estadi Olímpic Lluís Companys op de Montjuïc.

Vanavond leek het er dan eindelijk van te komen voor Espanyol, maar Luuk de Jong voorkwam een feestje voor de 25.000 fanatieke fans van Espanyol. Tonny Vilhena speelde een uitstekende wedstrijd op het middenveld bij Espanyol, nadat hij afgelopen maandag al binnen drie minuten scoorde bij zijn basisdebuut tegen Athletic Bilbao.

De voormalig middenvelder van Feyenoord, die door Espanyol wordt gehuurd van FK Krasnodar, kreeg na een uur spelen een gele kaart en werd kort daarna vervangen. Frenkie de Jong werd in de 62ste minuut afgelost door Pierre-Emerick Aubameyang. Xavi stapte met die wissel over van 4-4-2 naar 4-3-3, maar twee minuten later kwam zijn ploeg op achterstand en moest het in de achtervolging.

Volledig scherm Luuk de Jong. © AP

FC Barcelona kwam vanavond al na 74 seconden op voorsprong in het RCDE Stadium, nadat Pedri bij de tweede paal scoorde op aangeven van linksback Jordi Alba. Vijf minuten voor rust schoot Espanyol-spelmaker Sergi Darder vanaf de rand van het strafschopgebied op fraaie wijze de 1-1 binnen.



Raúl de Tomás maakte in de 64ste minuut de 2-1 namens Espanyol, waarna de thuisclub ruim een halfuur hoopte op een eerste derbyzege in dertien jaar. Die leek er te gaan komen, tot de 97ste minuut. Espanyol blijft voorlopig dertiende in La Liga, acht punten boven de degradatiestreep.

Barcelona speelt donderdagavond (18.45 uur) in Camp Nou tegen Napoli, de eerste van twee wedstrijden om een plek in de achtste finales van de Europa League. Volgende week zondag wacht voor de ploeg van Xavi de uitwedstrijd bij Valencia. Gerard Piqué zal dan niet van de partij zijn, nadat hij in de 92ste minuut een rode kaart pakte. Ronald Araújo werd in de rust vervangen door Eric García nadat hij een kuitblessure had opgelopen.



Xavi kon vanavond ook niet beschikken over Dani Alves (38) en Memphis Depay, die op zijn 28ste verjaardag vanuit huis moest toekijken met een spierblessure. Hij was op 20 november nog de matchwinner in de derby in Camp Nou, toen hij kort na rust uit een strafschop de winnende 1-0 maakte. Het is nog niet duidelijk of Memphis wel beschikbaar zal zijn voor de duels met Napoli en Valencia.

Volledig scherm © AP

