Lukaku reageert op dubieuze kop Italiaanse krant: ‘Domste wat ik ooit heb gezien’

Lukaku, die eerder in de Serie A met racisme te maken kreeg, heeft geen goed woord over voor Corriere dello Sport. ,,In plaats van te focussen op de wedstrijd tussen de twee ploegen komt Corriere dello Sport met de domste kop die ik ooit in m'n voetbalcarrière heb gezien”, aldus de Belgische spits van Internazionale. ,,You guys”, verwees hij naar de Italiaanse sportkrant, ,,blijven de negativiteit en het racismeprobleem voeden in plaats van te praten over een mooie wedstrijd die in San Siro zal worden gespeeld tussen twee grote clubs. Educatie is de sleutel. Jullie bij Corriere dello Sport zouden daarin een betere rol kunnen spelen. Bedankt aan alle fans en andere journalisten voor de steun. Laten we nu maar vooruitkijken naar de wedstrijd van morgen.”

Ook lotgenoot Chris Smalling reageerde via een statement op sociale media. De voormalige verdediger van Manchester United sluit zich aan bij de post van Romelu Lukaku. ,,Ik wilde mij vandaag concentreren op de wedstrijd van morgen, maar ondertussen is het belangrijk dat ik duidelijk maak dat wat deze ochtend in de krant stond verkeerd en hoogst ongevoelig was”, aldus de Engelsman.

,,Ik hoop dat de betrokken partijen van de krant hun verantwoordelijk opnemen en dat zij de macht begrijpen die ze hebben door het gebruik van woorden en meer nog door de impact die het gebruik van dergelijke woorden kan hebben. Bedankt aan AS Roma voor de steun. Laat de strijd nu maar beginnen, Romelu.”

Open brief

,,We moeten publiekelijk erkennen dat we een ernstig probleem hebben met racisme”, schreven de 20 clubs van de Serie A vorige week nog gezamenlijk in een open brief. ,,Het is een probleem waaraan we in de loop der jaren niet genoeg hebben gedaan om het te bestrijden. We kunnen niet langer zwijgen over deze kwestie of wachten tot het op magische wijze verdwijnt.”

Eerder dit seizoen werd Romelu Lukaku al het slachtoffer van racisme. Zo zei een tv-presentator dat de Belg ‘alleen af te stoppen is met tien bananen’ en werd hij ook in de wedstrijd bij Cagliari met racistische leuzen bejegend.

De journalisten van Corriere dello Sport zijn voorlopig niet welkom bij de trainingen van AS Roma en AC Milan, die via sociale media al stelling hebben genomen. Volgens de Corriere was de kop ‘onschuldig bedoeld, maar tot gif gemaakt door moralisten’.