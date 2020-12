Lukaku helpt Inter aan zege op Napoli, koploper Milan laat opnieuw punten liggen

AC Milan is koploper in de Serie A met 28 punten na twaalf duels: acht zeges en vier gelijke spelen, waarvan nu dus twee op rij. Genoa kwam twee keer op voorsprong in Stadio Luigi Ferraris en beide keren was Mattia Destro de doelpuntenmaker. Voor AC Milan zorgden Davide Calabria en Pierre Kalulu Kyatengwa beiden voor een gelijkmaker.



Internazionale blijft tweede, maar heeft de achterstand op AC Milan wel weten te verkleinen naar slechts een punt. De ploeg van Antonio Conte won vanavond met 1-0 van Napoli. Romelu Lukaku scoorde in de 73ste minuut uit een strafschop na een overtreding van David Ospina op Matteo Darmian. Napoli-captain Lorenzo Insigne kreeg rood omdat hij te hevig protesteerde.