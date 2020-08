Lukaku bedankt Inter-fans voor steun na eigen goal in finale: ‘Ik hou ook van jullie’

De finale in Keulen begon nog zo mooi voor Lukaku, nadat hij onderuit werd gehaald door Diego Carlos en vanaf elf meter zelf de score opende namens Inter. Hij kwam daarmee op 34 goals in 51 duels in zijn debuutseizoen voor de club uit Milaan, die sinds de Coppa Italia in 2011 geen prijs meer had gewonnen. Daar moest in Keulen verandering in komen, maar Sevilla won uiteindelijk voor de zesde keer in veertien jaar de Europa League door het ongelukkige moment van Lukaku in de 75ste minuut. De Belgische spits zat na afloop compleet stuk en dat deed ook de fans van Inter pijn. Waar Lukaku in Engeland nog een moeizame relatie had met de fans van Everton en Manchester United, is hij in Milaan al het hele seizoen enorm geliefd. Onder de hashtag #WeLoveYouRom lieten duizenden fans van Inter de afgelopen dagen weten dat Lukaku zich geen zorgen hoefde te maken. Ze hielden nog steeds van hem en bedankten hem voor al zijn goals in zijn eerste seizoen. ,,We hebben sinds Javier Zanetti niet meer zo'n leider in onze ploeg gehad, als je zo doorgaat ben je onze nieuwe captain", was een van de reacties.