Lukaku: ‘23 van de 25 Inter-spelers waren in januari ziek’

,,Ik ben weer in Italië. We mochten even naar huis, maar werden snel teruggeroepen in het geval de competitie weer zou beginnen”, vertelt Lukaku ,,Diego Godin moest bijvoorbeeld drie vluchten nemen om in Uruguay te komen. Toen hij er een paar dagen was, moest hij terugkeren. We waren allemaal wat in shock dat we moesten terugkomen. In onze aparte groepschat met de ploeg vreesde iedereen uiteraard twee weken quarantaine”, aldus Lukaku.



De Rode Duivel denkt zelf ook besmet te zijn geweest. ,,In januari hadden we een week vrij. We kwamen terug en ik zweer dat er 23 van de 25 spelers ziek waren. Geen grap. We speelden thuis tegen Cagliari en na 25 minuten moest één van onze verdedigers (Milan Skriniar, red.) van het veld. Hij kon niet meer en viel bijna flauw.”