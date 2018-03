Luis mist mogelijk WK door gebroken kuitbeen

De international is door de kwetsuur lange tijd uitgeschakeld en kan waarschijnlijk een streep zetten door het WK voetbal in Rusland. Atlético gaf geen details over de duur van het herstel van Luis.



De verdediger van Atlético Madrid moest tegen Lokomotiv Moskou (1-5 winst) in de tweede helft het veld per brancard verlaten nadat een tegenstander hem hard raakte op zijn onderbeen.