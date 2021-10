Luis Enrique vol lof over wonderkind van Barcelona: ‘Hij is de toekomst van Spanje’

,,Hij speelde alsof hij op het schoolplein stond, of in de achtertuin van zijn huis”, zei een trotse bondscoach na de 2-1 zege. ,,Het is een genoegen om een ​​speler van deze kwaliteit en persoonlijkheid in de ploeg te hebben. Hij is de toekomst en het heden van het Spaanse voetbal, net als nog wat andere jongens.”

Spanje won in Milaan met 2-1 en maakte zo een einde aan de ongeslagen reeks van 37 wedstrijden van Italië. ,,Er is voldoening dat we in de finale staan, niet dat we een einde aan die serie hebben gemaakt”, vond Enrique. ,,Italië verdiende dat record en die ploeg zal goed blijven spelen. Ik denk dat we hier een van de beste voetbalwedstrijden hebben gezien op internationaal niveau.”