Luhukay bij ambitieus St. Pauli: ‘Promotie? Ik geloof niet dat het erin zit’

Door Sander de Vries



Plukjes Friese supporters bevolkten gisteren de tribunes van het Abe Lenstra Stadion voor het oefenduel van SC Heerenveen met St. Pauli (1-1). Groot was het contrast met het uitvak, dat met zo’n 800 Duitse supporters behoorlijk was gevuld.



Het verbaast Jos Luhukay niet. De Nederlander is sinds april trainer van de cultclub uit Hamburg. ,,We nemen in de competitie gemiddeld zo’n 3000 supporters mee naar uitwedstrijden”, zegt Luhukay. ,,Dit is een absolute traditieclub, waarmee veel mensen zich heel erg verbonden voelen. St. Pauli ondersteunt heel veel sociale projecten en is daardoor overal in Duitsland geliefd. Hopelijk kunnen we dit seizoen ook op sportief gebied indruk maken.”