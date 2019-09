Ludovit Reis geniet in Barcelona: ‘Alles is daar geweldig geregeld’

Opeens tussen de sterrenLudovit Reis (19) stapte afgelopen zomer over van FC Groningen naar Barcelona. Deze week is hij even terug in Nederland, als speler van Jong Oranje. ,,Met Busquets op één veld, echt mooi.’’

Door Dennis van Bergen

In de kleedkamer met Lionel Messi en Luis Suárez, en in de rondo tussen sterren als Sergio Busquets en Antoine Griezmann. Onlangs keek Ludovit Reis zijn ogen uit op het trainingscomplex van FC Barcelona. De hoofdmacht had nog een paar extra spelers nodig op een training en dus werden drie spelers van Barcelona B even overgeheveld naar de eerste selectie, onder wie de middenvelder. ,,Ja, dat was wel hét hoogtepunt van mijn eerste maanden bij Barcelona.’’

Volledig scherm Ludovit Reis (r) tijdens de training van Jong Oranje in duel met Ferdi Kadioglu. © BSR Agency

Reis is aangeschoven in Zeist, waar hij zich deze week met Jong Oranje voorbereidt op het EK-kwalificatieduel met Jong Cyprus. Voor even terug in Nederland, na het begin van het Spaanse avontuur. ,,De eerste ervaringen zijn heel positief, ik geniet met volle teugen’’, vervolgt hij. ,,Alles is daar geweldig geregeld en voetballend ben ik niet ontevreden. Die training met de eerste selectie was bijzonder. Met iemand als Busquets op het veld staan, dat gaf echt een mooi gevoel. Hij is als speler al jaren mijn grote voorbeeld. Ik voelde gezonde spanning, niet meer. Dat lag ook aan Frenkie de Jong, die me hielp en wegwijs maakte.’’

Quote Toen de club zich voor het eerst meldde, weet ik nog dat ik mijn ouders aankeek en dacht: gaat dit over mij? Ludovit Reis

Het was één van de mooie nieuwe ervaringen die hij beleefde sinds hij afgelopen zomer overstapte van FC Groningen naar de Catalaanse stad. Een spectaculaire transfer die niemand zag aankomen. De Noorderlingen kregen ruim 3 miljoen euro, een bedrag dat nog door bonussen flink kan oplopen. Reis tekende voor drie jaar. ,,Van FC Groningen naar FC Barcelona, zoiets komt nooit voor. Het is dan ook geen normale transfer. Ook ik moest er aan wennen. Toen de club zich voor het eerst meldde, weet ik nog dat ik mijn ouders aankeek en dacht: gaat dit over mij? Als speler van FC Groningen houd je hier geen rekening mee.’’

Van Nieuw-Vennep, via Groningen naar een Spaans avontuur. En dat in amper vier jaar tijd. Lange tijd bleven de kwaliteiten van Reis onder de radar. Op zijn vijftiende speelde hij nog bij de amateurs in Hoofddorp. Een scout van FC Groningen was echter onder de indruk van zijn talent en dat leidde tot een rigoureuze verandering in zijn leven. ,,Op mijn vijftiende ging ik uit huis en trok ik in bij een gastgezin in Groningen, om mijn voetbaldroom na te jagen. Dat was niet gemakkelijk, want ik ben een familiemens. Ik ben heel hecht met mijn oudere broer, mijn tweelingbroer, mijn zusje en mijn ouders. Opeens woonde ik aan de andere kant van het land. Toch denk ik dat er nu veel voordeel van heb. Ik ben jong volwassen geworden en daarom is deze stap naar het buitenland ook makkelijker te maken. Mijn oudere broer Lucas is bovendien nu met me meegegaan, met hem deel ik het appartement in Barcelona. Dat voelt heel goed, een vertrouwd iemand om me heen.’’

Quote Mijn doel dit seizoen is om bij het eerste elftal aan te sluiten. Dat begint met hard en goed trainen bij Barcelona B. Ludovit Reis