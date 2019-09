Löw na moeizame zege Duitsland: ‘Weg naar de top niet makkelijk’

De nederlaag tegen Oranje (2-4) kwam hard aan bij Duitsland, maar na de winst in de EK-kwalificatie op Noord-Ierland kon bondscoach Joachim Löw toch best tevreden terugkijken op deze interlandperiode.

,,We stonden onder druk en hadden het moeilijk in de eerste helft. Ik heb in de rust gezegd: het staat 0-0, rustig blijven. In de tweede helft speelden we beter”, zei Löw, die linksback Marcel Halstenberg in de 48ste minuut de score zag openen in Belfast. Diep in de blessuretijd zorgde Serge Gnabry voor de bevrijdende 0-2.

,,Uiteindelijk draait het in deze kwalificatiereeks steeds om de punten. We hebben er weer drie gepakt, daarmee kunnen we tevreden zijn”, zei Löw, wiens elftal vrijdag in Hamburg na rust bij vlagen werd weggetikt door het Nederlands elftal. Ook de Duitsers zitten na het zo teleurstellend verlopen WK van vorig jaar in een ‘overgangsfase’. Löw bouwt aan een nieuwe ploeg, met veel jonge talenten.

Quote Nederland heeft ook drie jaar nodig gehad om met hun huidige ploeg te zijn waar ze nu zijn. Joachim Löw

,,De weg naar de top is niet makkelijk, maar zulke moeilijke wedstrijden helpen om beter te worden. Volgend jaar zullen we zien waar we staan, dat kan ik nu nog niet voorspellen. Nederland heeft ook drie jaar nodig gehad om met hun huidige ploeg te zijn waar ze nu zijn.”

De strijd om de eerste twee plaatsen in groep C van de EK-kwalificatie gaat tussen drie landen. Duitsland en Noord-Ierland hebben na vijf wedstrijden twaalf punten, Oranje staat op negen uit vier. ,,We hebben de afgelopen maanden in de uitwedstrijden tegen Frankrijk en Nederland kunnen zien dat deze jonge ploeg heel veel kwaliteit heeft”, zei Löw. ,,Maar alles hangt af van continuïteit. Als iedereen fit is, hebben we een zeer goed elftal.”