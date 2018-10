Löw mist Boateng in kraker tegen Frankrijk

De dertigjarige verdediger van Bayern München kampte in de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena tegen Nederland met spierproblemen, maar Löw liet hem tot het laatste fluitsignaal staan. De Duitse voetbalbond DFB meldde zondag dat Boateng met een pijnlijke kuit is teruggereisd naar Duitsland en dinsdag er niet bij is.



De reserves en wisselspelers van Duitsland trainden zondag op het trainingscomplex van Ajax. De spelers van het basiselftal dat met 3-0 onderuit ging werkten een herstelprogramma af in het hotel. De Duitse ploeg reist maandag door naar Parijs. ,,We zullen wat gesprekken voeren en de wedstrijd nog eens nauwkeurig bestuderen'', zei Löw na de voor de Duitsers zo pijnlijk verlopen wedstrijd. ,,Wij moeten als trainers nu de juiste conclusies trekken voor het duel met Frankrijk.''