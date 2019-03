Löw geeft tekst en uitleg over verbanning Bayern-trio

FIFA bespreekt uitbrei­ding WK 2022: zes wedstrij­den per dag

13:32 De uitbreiding van het WK voetbal in Qatar in 2022 staat vrijdag tijdens een vergadering van het bestuur van wereldvoetbalbond FIFA in Miami bovenaan de agenda. Een verhoging van het aantal deelnemende landen van 32 naar 48 levert meer wedstrijden en meer inkomsten op. Tijdens het FIFA-congres op 5 juni in Parijs kan een formeel besluit worden genomen.