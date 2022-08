Louis van Gaal noemt besluit FIFA ‘opmerkelijk’: niet Oranje, maar gastland Qatar opent WK

Met de wijziging blijft een gebruik intact dat het WK door het gastland dan wel de titelverdediger wordt geopend. Qatar wilde sowieso in de avond spelen - het is er in de winter twee uur later dan in Nederland - vanwege de vuurwerkshow die voorafgaat aan het duel.

Reactie Louis van Gaal

Bondscoach Louis van Gaal ziet voor- en nadelen in het enigszins gewijzigde programma. ,,Het is opmerkelijk dat er zo kort voor het toernooi nog aan het wedstrijdschema gesleuteld wordt”, aldus de trainer. ,,Voor ons is het gunstig dat het op het nieuwe tijdstip minder warm is in het stadion, omdat de zon dan al onder is. Maar de keerzijde van de medaille - en dat vind ik zwaar wegen - is dat onze groepsgenoten Ecuador en Qatar een dag langer rust hebben in aanloop naar de tweede groepswedstrijd.”