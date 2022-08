Loting Champions League | Ajax (en mogelijk PSV) kennen op 25 augustus hun tegenstanders

Een groot voordeel voor de Amsterdammers, die daardoor Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Porto, AC Milan, Real Madrid en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt ontlopen in de groepsfase. Echter zitten er in pot 2 (zie onder) ook een aantal clubs die Ajax maar wat graag pas later in het toernooi zou treffen.

De loting vindt op donderdag 25 augustus plaats in Istanboel, waar op 10 juni 2023 ook de finale van het kampioenenbal zal worden gehouden. Een dag eerder valt de beslissing in de laatste play-offduels en kennen we alle 32 deelnemers. Daar hoopt PSV er één van te zijn. Mocht na AS Monaco ook het Rangers van Giovanni van Bronckhorst over twee ontmoetingen worden verslagen, komen de Eindhovenaren op zeker in pot 4 terecht. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kan dan zo'n beetje alle grote clubs tegenkomen.