Lopetegui roept op tot verzoening Spanje met Catalanen

Lopetegui doelde met zijn uitspraak uiteraard op de grote spanningen in Spanje vanwege het referendum vorige week zondag in Catalonië over onafhankelijkheid waarbij de Spaanse politie tijdens rellen veel geweld gebruikte. ,,Sport kan laten zien hoe we als land moeten zijn. De goede dingen in het leven moet je met elkaar vieren. Als je toch ziet hoe de spelers in de kleedkamer aan het dansen en zingen waren. Ze bouwden een feestje onder elkaar, zoals het hoort.''



Mede door de vijandige houding van een deel van de Spaanse fans richting Barça-verdediger Gerard Piqué, die zich openlijk uitsprak over onafhankelijkheid voor Catalonië, moest Lopetegui in zijn selectie de verhoudingen in de afgelopen week goed in de gaten houden. ,,Er is veel gebeurd, we hebben de situatie van dag tot dag bekeken. Het teambelang heeft altijd voorop gestaan. Ik prijs mezelf gelukkig met de geweldige inzet en de onberispelijke houding van mijn spelers. Zij hebben iets gepresteerd waarop heel Spanje trots kan zijn.''