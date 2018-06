Lopetegui gepresenteerd bij Real Madrid: 'Ontslag was erg pijnlijk'

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij Luis Rubiales, die vorige maand begon als voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij kreeg het nieuws over het contract van Lopetegui bij Real Madrid slechts vijf minuten voor de bekendmaking van de Spaanse topclub te horen, terwijl Lopetegui bovendien drie weken geleden nog zijn contract bij de Spaanse bond verlengde tot de zomer van 2020. De Spaanse spelersgroep wilde nog dat Lopetegui zou aanblijven, maar Rubiales besloot dat hij geen andere optie had om zijn bondscoach te ontslaan vanwege een gebrek aan respect en vertrouwen. Technisch directeur Fernando Hierro (50) werd doorgeschoven naar de functie van bondscoach. ,,Gisteren was de meest trieste dag in mijn leven na de dood van mijn moeder," zei Lopetegui vanavond in zijn eerste openbare reactie op zijn ontslag.