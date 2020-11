Loper ligt uit voor Hiddink na schikking Bicentini en Curaçao

Bicentini werd in de zomer plots vervangen door Guus Hiddink. Dat gebeurde na een bestuurswissel bij de voetbalbond van het Caraïbische eiland. De trainer uit Varsseveld is inmiddels begonnen aan zijn klus en bezig met een trainingskamp.

Bicentini legde eerder twee keer een aanbod naast zich neer, omdat daar te weinig waardering uit zou blijken. De trainer was succesvol. Hij had zich met Curaçao geplaatst voor de Gold Cup van 2021, het Noord-Amerikaans kampioenschap.



Bicentini stond vandaag tegenover Curaçao in de rechtbank in Willemstad. De bond had een kort geding aangespannen, waarin Bicentini Hiddink toestemming zou moeten geven om te beginnen aan zijn klus, zonder de erecode voor voetbaltrainers te schenden.