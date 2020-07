Londens onderonsje: Fulham en Brentford gaan op Wembley strijden voor plek in Premier League

Tuchel hoopt op ‘miraculeus’ herstel PSG-ster Mbappé

30 juli Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain heeft de hoop nog niet opgegeven dat hij Kylian Mbappé over minder dan twee weken kan opstellen tegen Atalanta. De Franse kampioen neemt het op 12 augustus in Lissabon in de kwartfinale van de Champions League op tegen de Italiaanse club van Marten de Roon en Hans Hateboer.