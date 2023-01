Londen kleurt rood: Arsenal wint derby door fout Lloris en prachtig schot Ødegaard

LIVE | Lionel Messi en Neymar in de basis bij Paris Saint-Ger­main, Kylian Mbappé op de bank

Vandaag is er weer een vol programma in een aantal grote buitenlandse competities, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.

20:28