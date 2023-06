Loedogorets met Sergio Padt voor 12de(!) keer op rij kampioen van Bulgarije

Matchwin­ner Jarrod Bowen kan geluk niet op na winnend doelpunt voor West Ham: ‘Ik droomde ervan’

Jarrod Bowen kon nauwelijks geloven dat hij met zijn winnende doelpunt West Ham United in de finale van de Conference League tegen Fiorentina aan de overwinning had geholpen. ,,Ik heb er van gedroomd in de laatste minuut het winnende doelpunt te maken en dan gebeurt dat ook nog. Ik heb er geen woorden voor, ik ben in tranen uitgebarsten en ik ben gewoon blij.”