Liverpool zonder Wijnaldum tegen Chelsea

Trainer Jürgen Klopp heeft de Nederlandse international gepasseerd voor het duel met de Engelse kampioen. De Duitser geeft op het middenveld de voorkeur aan James Milner. Wijnaldum is doorgaans een vaste waarde bij Liverpool.

De 'Reds' verspeelden dinsdag in de Champions League tegen Sevilla een voorsprong van 3-0 en incasseerden in blessuretijd de gelijkmaker van de Spaanse thuisploeg (3-3). Klopp heeft naast Wijnaldum ook Roberto Firmino en Sadio Mané gepasseerd voor het duel met Chelsea. Verdediger Dejan Lovren ontbreekt vanwege een blessure. Chelsea heeft na twaalf wedstrijden in de Premier League drie punten meer dan Liverpool.