‘Liverpool zó ongelooflijk goed, maar City net iets beter’

Door Wietse Dijkstra Hoe heb je de laatste speeldag beleefd? Meijer: ,,Dit was de prijs die ik het liefste had gehad. De Premier League winnen is een waardering voor 38 wedstrijden. Het is toch wel een nummer als je kampioen wordt. Maar we staan met opgeven hoofd. Met ein lachendes und ein weinendes Auge , zoal de Duitsers dat zeggen. Het begon zondag nog lekker. Na de 1-0 van Brighton schoof ik nog iets verder naar het puntje van mijn stoel. Maar de stand werd snel gelijk getrokken. Bij 2-1 zag je dat Brighton niets meer kon. Er zat niet eens meer een corner in. Mijn schoonmoeder was al aan het koken dus is die ouwe Meijer maar lekker gaan eten. Met een wijntje erbij, want het was een fantastisch seizoen. We hebben twee spelers (Sadio Mané en Mohamed Salah, red.) die topscorer van de Premier League zijn geworden en de speler van het jaar (Virgil van Dijk). Hier zit een trotse Liverpool-man.”

Is Manchester City de terechte kampioen? Wiekens: ,,Ja. Als je zoveel punten pakt, ben je de terechte kampioen. Dat ben je altijd als je aan het einde van de rit bovenaan staat. Eigenlijk hadden ze twee prijzen moeten uitreiken, want het seizoen van Liverpool was ook fantastisch. En het is nog niet afgelopen hè. Als Liverpool de Champions League wint, hebben ze het geweldig gedaan. Pakken ze helemaal geen prijs, dan is dat wel een domper. En City kan de FA Cup nog winnen. Voor het eerst in de geschiedenis kunnen ze alle prijzen in Engeland pakken. Dat zou het seizoen compleet maken.’’ Meijer: ,,Ja. Liverpool heeft echt een geweldig seizoen gespeeld. Juist daarom moet je je hand uitsteken naar Manchester City. Wij waren zó ongelooflijk goed. Maar zij waren gewoon nog net iets beter. Chapeau.’’

Krijgen we volgend seizoen weer een race tussen twee clubs of komt er een titelkandidaat bij?

Meijer: ,,Er hoeft maar een Amerikaan of een sjeik te zeggen ‘dit is me 300, 400 miljoen waard’ en je bent er weer bij. Manchester United zal toch iets moeten doen. Bij Chelsea is werk aan de winkel en Mauricio Pochettino mag bij Tottenham weer investeren. Die gaat gericht zoeken. Maar het gat tussen City en Liverpool met de rest is wel heel groot. Liverpool zal er links of rechts wel wat concurrentie bij gaan halen. Ook voor de voorhoede. Een speler als Divock Origi is leuk, maar ik denk dat Jürgen Klopp wel een iets betere wil. Daar houden we ons maar aan vast.’’



Wiekens: ,,Er zit wel heel veel geld bij alle clubs in Engeland. Als Arsenal, Chelsea, Spurs en United erin slagen om de juiste aan te trekken kunnen ze er weer bij komen. Liverpool en City zullen de favorieten blijven, maar ik kan me niet voorstellen dat beide clubs weer een seizoen beleven waarin ze zó weinig punten verliezen. Dit was echt uniek.’’