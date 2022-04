Liverpool wint van taai Watford en neemt koppositie (tijdelijk) over van Manchester City

In de eerste helft was het Liverpool dat op Anfield het overwicht had, maar Watford echt zijn wil opleggen lukte nog niet. De eerste grote kans was halverwege de eerste helft nota bene voor de bezoekers, toen Juraj Kucka vrij kwam en de bal probeerde voorbij Alisson te schuiven. De Braziliaanse keeper hield zijn doel schoon en amper een minuut later lag hij er aan de andere kant in. Diogo Jota stond op de goede plek om een voorzet van Joe Gomez op fraaie wijze binnen te koppen. Het betekende 1-0 en alweer de veertiende competitietreffer van het seizoen voor de Portugese afmaker.