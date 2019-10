Liverpool verslaat Spurs opnieuw, United boekt eindelijk weer uitzege

Het viertal wilde weg, maar moest uiteindelijk knarsetandend in Londen blijven. Pochettino, anders dan zijn collega Jürgen Klopp niet in het bezit van een brede selectie, moest hen noodgedwongen weer opstellen. Tegen Liverpool brak de Argentijn dit op. Rechtsback Serge Aurier, die ook mocht vertrekken, veroorzaakte op onbeholpen wijze een strafschop waaruit Mohamed Salah een kwartier voor tijd de winnende treffer maakte: 2-1. Wel was Spurs na 53 seconden al op voorsprong gekomen via Harry Kane en kort na rust had Heung-min Son de 0-2 op zijn schoen, maar de Zuid-Koreaan schoot op de paal. Even later maakte Jordan Henderson de gelijkmaker. Het was voor de aanvoerder van Liverpool zijn eerste goal op Anfield sinds december 2015. Daarna was het wachten op de 2-1 van Liverpool en die viel dan ook, uit de penalty van Salah dus.