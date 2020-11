Liverpool verliest in aanloop naar Ajax-thuis Milner én twee punten na late treffer Brighton

Premier LeagueEen paar dagen voor het Champions League-treffen met Ajax (dinsdagavond om 21.00 uur) heeft Liverpool in de Premier League een flinke domper te verwerken gekregen. Het veelbesproken lunchduel met Brighton & Hove Albion eindigde na een late strafschop voor de thuisploeg in een 1-1 gelijkspel.

The Reds kwamen woensdagavond nog uit in de Champions League: in de poule van de Amsterdammers verloor de ploeg van manager Jürgen Klopp thuis met 0-2 van Atalanta Bergamo. Na afloop van die wedstrijd haalde de Duitser nog snoeihard uit naar het feit dat zijn ploeg zo snel alweer in actie moest komen. Tussen het laatste fluitsignaal tegen Atalanta en de aftrap tegen Brighton zaten nog geen 63 uur. ,,Het is bijna een misdaad", zo hekelde Klopp het moordende speelschema.

Het was dan ook niet verrassend dat hij besloot om enkele vaste krachten rust te geven. Georginio Wijnaldum startte wél (terwijl Jöel Veltman in de basis begon bij de thuisploeg), maar Jordan Henderson en Sadio Mané zaten op de bank. Daarnaast zaten er met Virgil van Dijk, Thiago Alcántara, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain en Xherdan Shaqiri nog de nodige grote namen in de lappenmand zitten.

Door alle afwezigen was basisdebutant Neco Williams een van de unusual suspects in de Liverpool-basis, de jongeling gaf na negentien minuten onhandig een penalty weg. Die werd echter verprutst door Neal Maupay, die naast schoot. De Fransman nam de rol van schlemiel snel over van Williams, want kort na zijn misser moest hij naar de kant met een hamstringblessure.

Na iets meer dan een halfuur leek het aan de overkant wél raak te zijn. Na een pass van Takumi Minamino ging Mo Salah ervandoor, hij werkte de 0-1 binnen, maar nadat de VAR de bekende lijnen had getrokken, werd buitenspel geconstateerd. Het duurde uiteindelijk tot de zestigste minuut voordat de bezoekers op voorsprong kwamen. De in bloedvorm verkerende Diogo Jota kreeg de bal van Salah en rondde vervolgens knap af.

Daarna kreeg Liverpool weer een tikkie te verwerken, omdat routinier James Milner met een blessure naar de kant moest: hij is dus de volgende die zich meldt in de ziekenboeg. In de slotfase van het duel werd wederom een doelpunt van Liverpool afgekeurd vanwege buitenspel. Ditmaal werd een treffer van invaller Mané geannuleerd door de VAR.

Wél werd in de tweede minuut van de verlenging op advies van de VAR de bal op de stip gelegd, na een ongelukkige ingreep van Andy Robertson. Pascal Gross schoot vanaf elf meter raak: 1-1. Zo verliest Liverpool in aanloop naar het Champions League-duel met Ajax niet alleen Milner, maar ook tweede dure punten.

Liverpool gaat vooralsnog wel voor even alleen aan kop in de Premier League, met 21 punten uit tien competitieduels. Tottenham Hotspur kan zondag de koppositie overnemen, dan moet de ploeg van trainer José Mourinho wel winnen op bezoek bij zijn oude club Chelsea.

