Liverpool-vedettes Mané en Salah mogen in pikante finale Afrika Cup uitvechten wie de beste is

Door Nik Kok



Het is voorafgaand aan de finale in het Kameroense Olembe een fraaie kroegdiscussie. Wie is de beste Afrikaanse voetballer ooit? George Weah werd als enige Afrikaan ooit gekroond tot Wereldvoetballer van het jaar in 1995 en de impact van de latere president van Liberia is onmiskenbaar groot geweest.



De Ivoriaan Didier Drogba en de Kameroener Samuel Eto’o speelden een belangrijke rol in Champions League-finales en hebben van alle Afrikaanse voetballers veruit de meeste Champions League-wedstrijden gespeeld, terwijl Mo Salah nog tien treffers nodig heeft om Drogba passeren als meest scorende Afrikaan in dat toernooi.