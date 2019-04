Liverpool treft Sevilla, Dortmund en Sporting op ‘ongelooflijk fraaie locaties’

Op 19 juli neemt Liverpool het in het Notre Dame Stadium, dat een capaciteit heeft van 77.000 toeschouwers, op tegen Borussia Dortmund. Twee dagen later is in Fenway Park, de thuisbasis van de Boston Red Sox, Sevilla de tegenstander. Op 24 juli is in het onderkomen van de Yankees Sporting Portugal de opponent. Het stadion in New York biedt plek aan ruim 54.000 toeschouwers.



,,We gaan naar drie ongelooflijk fraaie locaties", zei Billy Hogan, de commerciële baas van Liverpool. ,,Elk stadion heeft zijn eigen charme zoals wij dat ook kennen en we treffen drie geweldige tegenstanders."



Liverpool kan vanavond vanaf de bank toekijken wat Manchester City gaat doen in de titelstrijd. The Reds staan met een wedstrijd meer twee punten voor op City, dat vanavond (21.00 uur) de derby tegen Manchester United speelt op Old Trafford.