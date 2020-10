Liverpool ook tegen Ajax zonder doelman Alisson

,,Twee spelers botsten tijdens de training tegen elkaar op. De ene stond op, de andere niet”, zei trainer Jürgen Klopp. ,,En dat was ‘Ali’. De blessure had nog een stuk erger kunnen zijn, dat is zeker. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij na de interlandperiode tegen Everton niet kan meedoen. Het zou kunnen dat hij over vier weken weer beschikbaar is, maar zes weken is realistischer.”