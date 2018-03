Liverpool ontvangt City, Juve treft Real Madrid in Champions League

Op 3/4 april en 10/11 april worden de kwartfinales gespeeld. Er zitten nog een paar Nederlanders in de Champions League. Bij Bayern München uiteraard Arjen Robben dat Sevilla treft en bij Liverpool zien we Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk terug. Zij nemen het op tegen Manchester City, de ongenaakbare koploper van de Premier League. Al won Liverpool in de laatste ontmoeting in de competitie wel met 4-3.



Kevin Strootman heeft een zware loting voor de kiezen gekregen met FC Barcelona, waar Jasper Cillessen op de bank zit.



De finale van het miljoenenbal is op 26 mei in Kiev.



De loting:

FC Barcelona - AS Roma

Sevilla - Bayern München

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City