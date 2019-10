Liverpool ondanks eerste puntenverlies morele winnaar in Manchester

Na rust deed Liverpool er een schepje bovenop, maar United hield opvallend makkelijk stand. Onder toeziend ook van José Mourinho strandde vrijwel elke aanval voordat Origi, Mané en Roberto Firmino in stelling konden worden gebracht. De beste kans was aan de andere kant voor de Braziliaan Fred van de thuisploeg. Mohamed Salah, die vanwege een enkelblessure ontbrak in Manchester, werd bij Liverpool node gemist.



Een slotoffensief van Liverpool leverde uiteindelijk toch nog een punt op. Een voorzet van Andy Robertson werd door iedereen gemist, maar niet door invaller Adam Lallana, die bij de tweede paal zijn voet tegen de bal zette. Liverpool eindigde het duel daardoor als morele winnaar, maar verspeelde wel voor het eerst dit seizoen punten in de Premier League. De voorgaande 17 competitieduels waren in een zege omgezet.



Met een ruime marge van zes punten op achtervolger Manchester City blijft Liverpool soeverein koploper in de competitie. Manchester United staat 13de, met slechts tien punten uit negen duels. Bekijk hier de volledige stand en alle uitslagen van dit weekend in de Premier League.