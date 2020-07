Liverpool laat voor het eerst in anderhalf jaar punten liggen op Anfield

Puntenrecord nog mogelijkVoor het eerst sinds 30 januari 2019 heeft Liverpool punten laten liggen in een thuisduel in de Premier League. Burnley pakte met een 1-1 gelijkspel een punt mee in de strijd om Europees voetbal en had in de slotfase zelfs nog hoop op meer, maar invaller Jóhann Berg Gudmundsson (ex-AZ) raakte de lat.

Leicester City was op 30 januari 2019 de laatste ploeg die in de Premier League een puntje meenam vanaf Anfield. Daarna volgde voor de ploeg van Jürgen Klopp liefst 24 zeges op rij op Anfield, waar op 11 maart uiteraard nog wel met 2-3 werd verloren van Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League. Burnley ging in de slotfase zelfs nog op jacht naar de zege. De laatste club die in de Premier League drie punten meenam vanaf Anfield was Crystal Palace, op 23 april 2017 (!) door twee goals van de Belgische spits Christian Benteke.

Liverpool is uiteraard al kampioen, maar speelt in de slotweken van de Premier League nog voor een aantal records. De ploeg van Klopp kan het puntenrecord van Manchester City nog steeds overtreffen. In 2018 beëindigde de kampioensploeg van trainer Pep Guardiola het seizoen in de Premier League met het historische aantal van 100 punten. Liverpool staat nu op 93 punten, met nog drie duels te gaan. De ploeg van Klopp speelt nog tegen Arsenal (uit), Chelsea (thuis) en Newcastle United (uit).

Pope goed in vorm

Volledig scherm © EPA Doelman Nick Pope van Burnley wist in het eerste half uur het aandringende Liverpool van scoren af te houden, met onder meer twee fraaie reddingen op schoten van Mohamed Salah. In de 34ste minuut moest hij zich echter gewonnen geven op een fraaie kopbal van linksback Andrew Robertson, die na een afgeslagen hoekschop door Fabinho in stelling was gebracht: 1-0. De 28-jarige Pope hield dit seizoen al veertien keer ‘de nul', het vaakst van alle keepers in de Premier League dit seizoen.



Liverpool verzuimde daarna de score uit te bouwen en Roberto Firmino (al elf duels niet gescoord) raakte de paal, waardoor Burnley bleef geloven in een positief resultaat. Met een doeltreffende uithaal zorgde Jay Rodriguez in de 69ste minuut voor de verrassende gelijkmaker (1-1). De voor Erik Pieters ingevallen Johann Berg Gudmundsson liet in de slotfase een grote kans liggen op de 1-2. De IJslander schoot met zijn mindere rechterbeen tegen de lat.

Van Dijk captain bij Liverpool

Bij Liverpool waren Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk basisspelers. Wijnaldum moest in de 81ste minuut plaatsmaken voor Alex Oxlade-Chamberlain. Van Dijk fungeerde als aanvoerder bij absentie van Jordan Henderson, die door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie komt. James Milner ontbrak tegen Burnley eveneens in de middenlinie door een blessure.

Voor het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Engelse voetbalgrootheid Jack Charlton (85). Hij fungeerde voor de laatste keer als bondscoach van Ierland op Anfield in een verloren play-offwedstrijd voor het EK van 1996 tegen Nederland (0-2).

