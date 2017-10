Liverpool hapert tegen Newcastle

Na 29 minuten opende Philippe Coutinho de score voor de bezoekers met een wereldgoal. Hij knalde de bal enig mooi in de linkerbovenhoek. Nog voor rust lag de eindstand vast: Joselu was de doelpuntenmaker van dienst. Klopp begon zich te ergeren en ging stevig tekeer langs de zijlijn.



Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd. De Nederlander was enkele keren gevaarlijk, maar scoren lukte niet. In de laatste zeven wedstrijden die The Reds in alle competities speelden wonnen ze er slechts één.