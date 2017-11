Liverpool en Chelsea delen de punten op Anfield

De confrontatie in de Premier League tussen Liverpool en Chelsea heeft geen winnaar opgeleverd. Mohamed Salah bracht de thuisclub op Anfield in de 65ste minuut op voorsprong met zijn tiende doelpunt van het seizoen, maar invaller Willian redde in de slotfase een punt voor de Engelse kampioen: 1-1.