Liverpool doorbreekt Anfield-vloek, Ziyech valt kort in bij ruime zege Chelsea

SamenvattingLiverpool heeft na bijna vier maanden eindelijk weer eens een competitiezege geboekt op Anfield. Georginio Wijnaldum en zijn ploeggenoten hadden grote moeite met het Aston Villa van invaller Anwar El Ghazi, maar wonnen dankzij een late goal van Trent Alexander-Arnold dan toch met 2-1. Het was de eerste thuiszege in de Premier League in 2021.

Aston Villa slaagde er in de eerste helft grotendeels in Liverpool op afstand te houden, ondanks het overweldigende balbezit van de thuisploeg. Ook de kampioen van vorig seizoen gaf weinig ruimtes weg, maar een paar minuten voor rust incasseerde het toch de 0-1. De ‘rode’ defensie legde de bezoekers geen strobreed in de weg en ook doelman Alisson ging niet bepaald vrijuit op de inzet van Ollie Watkins. De 25-jarige international scoorde eerder dit seizoen ook al een hattrick bij de 7-2 overwinning van zijn ploeg tegen Liverpool op Villa Park.



Na ongeveer een halfuur gespeeld te hebben, bereikte Liverpool een bedenkelijke mijlpaal. Het had op dat moment al twaalf uur lang geen doelpunt meer gemaakt op eigen veld, buiten dode spelmomenten. Aan deze droevige reeks meende Roberto Firmino op slag van rust een einde te maken, maar na minutenlang beraad en het trekken van de nodige lijntjes, kwam de VAR tot de conclusie dat Diogo Jota nipt buitenspel stond.

Tien minuten na de onderbreking was het vervolgens wel raak, toen Mohamed Salah binnenkopte na een redding van Emiliano Martínez. Hierna bleef het lang 1-1 in een gelijk opgaande wedstrijd, tot aan de blessuretijd. Eerst redde de Argentijnse doelman nog op prachtige wijze, maar op het volgende schot van Trent Alexander-Arnold moest hij het antwoord schuldig blijven. Het betekende voor Liverpool de eerste thuisoverwinning in de Premier League sinds 16 december.

Chelsea wint bij Palace

Later op de dag won Chelsea eenvoudig van stadgenoot Crystal Palace. Hakim Ziyech moest het wederom doen met een korte invalbeurt. De voormalig Ajacied viel acht minuten voor tijd in. De 1-4 eindstand stond toen al op het scorebord. The Blues hadden de wedstrijd al binnen een half uur beslist door goals van Kai Havertz, Christian Pulisic en Kurt Zouma. Het Crystal Palace van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald kwam in de 63ste minuut nog wel terug tot 1-3, maar uiteindelijk was het wederom Pulisic die de wedstrijd besliste.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum in duel met Tyrone Mings. © AFP

Volledig scherm © AFP