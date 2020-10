Liverpool boekt eerste zege sinds eind september dankzij kopbal Jota

Video Barkley bezorgt stuntploeg Aston Villa zege met late goal in Leicester

18 oktober Aston Villa speelde zich vorig seizoen pas op de laatste speeldag veilig, nadat het team van Dean Smith bijna het hele seizoen onder de degradatiestreep had gestaan. Dit seizoen is alles voorlopig anders voor de roemruchte club uit Birmingham met vier zeges in de eerste vier wedstrijden. Ross Barkley was vanavond de matchwinner in de uitwedstrijd bij Leicester City: 0-1.