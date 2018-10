Liverpool alleen aan kop na winst op Cardiff City, Aké klopt Fosu-Mensah

Cardiff City wist voor rust geen enkel balcontact in het vijandelijke strafschopgebied te noteren en daarmee leek Liverpool een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan. Vooral omdat Mohamed Salah na tien minuten al de 1-0 had gemaakt.



Sadio Mané deed daar pas na 66 minuten een schepje bovenop, waarna de wedstrijd wonderwel nog spannend werd gemaakt door Callum Paterson: 2-1. The Reds kwamen echter niet meer in de problemen en gaven de laatste tien minuten nog even gas. Mané maakte zijn tweede en Xherdan Shaqiri bepaalde de eindstand op 4-1. Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk deden de hele wedstrijd mee.



Door de overwinning staat Liverpool na tien wedstrijden bovenaan de Premier League. De ploeg van Klopp staat drie punten los van Manchester City, dat maandag nog in actie komt op bezoek bij Tottenham Hotspur.