Videoscheids helpt Zweden een handje tegen belabberd Zuid-Korea

Door Wietse Dijkstra



Bij het zwakke Zuid-Korea, de nummer 57 van de wereld, was Cho Hyun-woo lange tijd een sta-in-de weg voor de kansen morsende Zweden. De 26-jarige doelman van Dague FC, hekkensluiter in de Koreaanse K-League, hield zijn elftal met een aantal uitstekende reddingen overeind. Cho werd na ruim een uur echter de schlemiel van de middag toen hij mistastte bij een voorzet en Viktor Claesson vervolgens in de zestien werd gevloerd.



Het duurde even voordat voormalig FC Groningen-verdediger Granqvist (33) mocht aanleggen vanaf elf meter, want scheidsrechter Joel Aguilar liet aanvankelijk doorspelen. Maar voor de derde keer dit WK bood de VAR bij een penalty-situatie uitkomst. Toen de ingefluisterde Salvadoraanse arbiter de beelden ging bekijken, zag hij hoe Min-woo Kim wel degelijk een overtreding had gemaakt op Claesson.



Zweden bleef daardoor schadevrij, al is het de vraag of het land de groep met Mexico en Duitsland weet te overleven. Verdedigend hadden de Scandinaviërs hun zaakjes prima voor elkaar, maar aanvallend maakte ploeg van Janne Anderron in een niet al te hoogstaande wedstrijd vanmiddag weinig indruk.



Zonder de gestopte Zlatan Ibrahimovic, wiens lobby om alsnog mee te gaan naar het WK op niets uitliep, moeten de goals bij Zweden komen van de ex-PSV'ers Ola Toivonen en Marcus Berg. Vooral laatstgenoemde mocht het zich aanrekenen dat het zo lang 0-0 bleef. Slim aangespeeld door Toivonen kreeg de 31-jarige spits, die inmiddels voetbalt bij Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, in de 20ste minuut de uigelezen kans op de 1-0. Maar Cho stond met een prima reflex een treffer in de weg. Ook vlak voor rust was Berg dichtbij een doelpunt.



Zuid-Korea had weinig in te brengen, maar liet Zweden in blessuretijd nog wel even schrikken. Hee-chan Wang kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker, maar de spits van Red Bull Salzburg kopte naast.