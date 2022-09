LIVE | Zakaria Aboukhlal zet Toulouse op voorsprong, goal Sheraldo Becker afgekeurd

Sepp van den Berg kijkt zijn ogen uit bij Schalke 04: ‘Dit is wel even next level’

Om minuten te maken en in beeld te blijven bij Jong Oranje liet Sepp van den Berg zich opnieuw door Liverpool verhuren, ditmaal aan Schalke 04. Zaterdag speelde de Zwollenaar voor de eerste keer in de Veltins-Arena, de machtige thuishaven van de volksclub uit Gelsenkirchen. ,,Dit is wel even next level.”

15:12