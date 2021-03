LIVE | WK-kwalificatie: direct actie in de groep van Oranje

De wedstrijd van het Nederlands elftal is vanavond op onze site eveneens uitgebreid te volgen in een uitgebreid liveblog. Het duel begint in Amsterdam om 18.00 uur, maar we blikken in ons liveblog al vanaf 16.30 uur vooruit. Oranje leed afgelopen woensdag op bezoek bij Turkije een pijnlijke nederlaag (4-2) en kende daarmee een valse start van de kwalificatie voor het WK voetbal van 2022 in Qatar.