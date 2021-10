LIVE | Wereldgoal Salah helpt Liverpool aan vierde treffer tegen Watford

Turkije mag blijven hopen in poule Nederland na benutte penalty in 99ste minuut

12 oktober Turkije hoeft de hoop op plaatsing voor het WK nog niet op te geven. De nummer drie in de poule van Oranje kwam uit bij Letland op het nippertje met de schrik vrij. Door een benutte penalty van Burak Yilmaz in de 99ste minuut werd het in Riga 1-2.