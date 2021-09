LIVE | Volg hier de Europa League: Bosz met Lyon op bezoek bij Rangers

documentaire Ronald Koeman geeft zich bloot: ‘Je krijgt ook klappen en af en toe een mes in je rug’

10 september In het tweede deel van zijn persoonlijke docu-serie gooit Ronald Koeman de deuren in Barcelona open. Ook in moeilijke tijden ziet de kijker wat het met hem en zijn gezin doet. Koeman had zoiets ook best met Oranje willen doen toen hij nog bondscoach was.