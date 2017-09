LIVE: Vitesse moet in achtervolging na fout Büttner

Goedemiddag! Welkom in ons liveblog van Vitesse-OGC Nice . De Arnhemmers hopen vanavond in de Allianz Riviera in Zuid-Frankrijk van de nul af te komen. Na het verlies in de Gelredome tegen Lazio (2-3), moet de ploeg van trainer Henk Fraser een resultaat boeken tegen de nummer drie van vorig seizoen uit de Franse competitie. Nice, dat Ajax uitschakelde op weg naar de Champions League, won het eerste duel met 5-1 van Zulte. Mis hier niets!

Vitesse keert met een overwinning terug uit Nice. Tenminste, als we de nieuwste versie van het populaire voetbalspel FIFA mogen geloven. In de review-editie van FIFA18 werd het duel vanmiddag al afgewerkt: Vitesse won met 2-0 in Frankrijk, zo schrijft De Gelderlander .

Wesley Sneijder valt als verwacht buiten de boot bij OGC Nice. De Nederlandse ster is niet fit. De Utrechter zit ook niet op de bank naast zijn Zwitserse trainer Lucien Favre . Vitesse treedt met Thulani Serero en Alexander Büttner in de verwachte opstelling aan tegen de Fransen. Büttner haakte zondag tegen Ajax (1-2) tijdens de warming-up met een blessure af. Serero moest in Amsterdam na bijna een uur aangeslagen van het veld. Opstellingen OGC Nice: Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchano, Jallet; Koziello, Seri; Saint-Maximin, Lees-Melou; Plea, Balotelli. Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.

Nice en Vitesse speelden nog nooit tegen elkaar. De Arnhemmers troffen pas twee keer een Franse tegenstander in Europees verband. In de tweede ronde van de UEFA van het seizoen 1998/99 UEFA Cup was Bordeaux twee keer te sterk (0-1 en 2-1) en een jaar later werd Vitesse uitgeschakeld in hetzelfde toernooi door RC Lens (4-1 in Lens, 1-1 in Arnhem).

Henk Fraser gaat voor een broodnodig resultaat vanavond, zo zegt de trainer van Vitesse zojuist voor de camera van FOX Sports . ,,Wil je resultaat halen, dan moet je vanavond initiatief nemen. Maar we moeten niet naïef zijn. We moeten de wedstrijd lezen: Nice probeert je uit te lokken om dan in de omschakeling toe te slaan. Het wordt zwaar , maar ik zie echt kansen.''

Vitesse is de beginfase in Nice goed doorgekomen. Sterker: de ploeg speelt de bal vol zelfvertrouwen rond en dicteert het spel in de eerste minuten. Kansen zijn er in de Allianz Riviera echter nog niet geweest.

De wedstrijd in Frankrijk begint om 19.00 uur. U hoeft vanaf 18.00 uur niets te missen in dit liveblog.