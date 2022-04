LIVE | Virgil van Dijk wil met Liverpool aan kop komen, Aké op de bank bij Manchester City

Podcast | ‘Het is de Champions League van Karim Benzema’

Het was de avond van Benzema in de Champions League. Alweer. Maar ook Arnaut Danjuma speelde een positieve hoofdrol in het miljardenbal. Manchester United lijkt te hebben gekozen. Nu Erik ten Hag nog. Verder: de eindfase in de Conference League en Stefan de Vrij wint van zijn voormalig zaakwaarnemers. Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Mikos Gouka in de AD Voetbalpodcast.

7 april