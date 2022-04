LIVE | Van Bronckhorst aast met Rangers op zege in Old Firm en kraker in Italië

Video Louis van Gaal over WK-opponenten Oranje: ‘Een kleurrijke loting, dat vond ik wel goede uitdruk­king’

De landen die Nederland heeft geloot voor de groepsfase van het WK, kennen veel geheimen voor Louis van Gaal. ,,Ik ken ze niet goed en kan er eigenlijk niets over zeggen”, zei de bondscoach, nadat Oranje was gekoppeld aan Qatar, Senegal en Ecuador. ,,Gelukkig hebben we goede scouts, zij moeten de tegenstanders nu gaan analyseren.”

1 april