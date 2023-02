LIVE | Tussenstanden in Europa: Bart Verbruggen held van Anderlecht

De Europa League en Conference League werden vorige week hervat met de tussenrondes. In de returns wordt vanavond bepaald welke clubs zich plaatsen voor de achtste finales van beide Europese toernooien. Dit is het programma.

Juventus door drie treffers Di María naar volgende ronde

Juventus plaatste zich eenvoudig voor de achtste finales van de Europa League. De Italiaanse formatie van trainer Massimiliano Allegri won bij Nantes, 0-3. Ángel Di María maakte de doelpunten. De eerste wedstrijd in Turijn was in 1-1 geëindigd. Al snel nam Juventus afstand in Nantes. Na 5 minuten opende Di María de score. De Argentijnse wereldkampioen van Qatar maakte er in de 20e minuut 2-0 van door een strafschop te benutten.

De Fransen stonden toen al met tien man op het veld, na de rode kaart voor Nicolas Pallois. Ongeveer een kwartier voor tijd scoorde Di María nogmaals. Vermoedelijk kan Juventus zich alleen door het winnen van de Europa League nog plaatsen voor de Champions League van volgend seizoen. In de Serie A is de club ver teruggevallen na puntenaftrek, als straf vanwege forse financiële malversaties.

Programma Europa League

Doelpunt van Menig helpt Partizan Belgrado niet

Een vroeg doelpunt van de Amsterdammer Queensy Menig heeft Partizan Belgrado niet aan een plaats in de achtste finales van de Conference League geholpen. De Serviërs hadden het eerste duel met FC Sheriff in Moldavië al met 1-0 gewonnen en de voormalig aanvaller van onder anderen PEC Zwolle en FC Twente bezorgde zijn ploeg zo een riante uitgangspositie.

Maar binnen 10 minuten was het alweer gelijk: Cedrik Badolo benutte namens Sheriff een strafschop. De Moldaviërs kwamen kort voor rust op voorsprong, ditmaal scoorde Mouhamed Diop. Die maakte er meteen na de rust 3-1 van, genoeg voor een plaats bij de laatste zestien in het derde Europese clubtoernooi.

Anderlecht door dankzij Nederlandse doelman Verbruggen

De Nederlandse doelman Bart Verbruggen had een groot aandeel in het bereiken van de achtste finales van de Conference League door Anderlecht. De ploeg uit Brussel maakte tegen het Bulgaarse Ludogorets een 1-0-nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. Na de 2-1 volgde een verlenging waarin niet gescoord werd. Verbruggen werd daarna de held in de strafschoppenreeks waarin de oud-doelman van NAC Breda er drie stopte. Anderlecht kwam in de 13de minuut op voorsprong toen een schot van Islam Slimani via Franco Russo in het Bulgaarse doel belandde. Ook bij Ludogorets stond met Sergio Padt een Nederlander in het doel.

Volledig scherm Bart Verbruggen. © REUTERS

Na 68 minuten leek Yari Verschaeren met de 2-0, op aangeven van Slimani, Anderlecht de kwalificatie te bezorgen. Maar snel na de aftrap werd het 2-1 door een doelpunt van Igor Thiago en stonden beide ploegen na 90 minuten over twee duels gelijk. In de verlenging raakte Ludogorets al na 7 minuten de Pool Jakub Piotrowski kwijt met zijn tweede gele kaart. Gescoord werd er niet waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De pas 20-jarige Verbruggen pakte er drie, Padt (ex-FC Groningen) werd drie keer gepasseerd waarmee het duel beslist was.

Programma Conference League

