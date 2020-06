LIVE | Suárez laat na om Barça op voorsprong te schieten

Keane maakt gehakt van United: ‘Ik word doodziek van De Gea, ik zou hem klappen geven’

23:14 Roy Keane (clubicoon van Manchester United, tegenwoordig werkzaam als tv-analist) heeft gehakt gemaakt van het optreden van The Red Devils in de eerste helft tegen Tottenham Hotspur. Met name David De Gea en Harry Maguire moesten het flink ontgelden. ,,Ik zou De Gea een paar klappen verkopen.”